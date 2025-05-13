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13 мая, 07:45

Происшествия

Новости мира: проливные дожди вызвали наводнение в Индонезии

Новости мира: проливные дожди вызвали наводнение в Индонезии

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В Индонезии проливные дожди вызвали сильное наводнение. В некоторых районах вода поднялась до крыш домов. Несмотря на стихию, местные жители продолжают снимать происходящее и выкладывают кадры в социальные сети.

В Тибете зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 100 километрах от крупнейшего города региона с населением около 80 тысяч человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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