13 мая, 07:45Происшествия
Новости мира: проливные дожди вызвали наводнение в Индонезии
В Индонезии проливные дожди вызвали сильное наводнение. В некоторых районах вода поднялась до крыш домов. Несмотря на стихию, местные жители продолжают снимать происходящее и выкладывают кадры в социальные сети.
В Тибете зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6. Эпицентр находился в 100 километрах от крупнейшего города региона с населением около 80 тысяч человек. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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