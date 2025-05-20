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20 мая, 08:00

Общество

В Москве запустили сайт с вакансиями для горожан старшего возраста

В Москве запустили сайт с вакансиями для горожан старшего возраста

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В рамках проекта "Московское долголетие" для москвичей старшего возраста запустили специальный сайт с актуальными вакансиями. Платформа создана совместно с крупным карьерным сервисом и уже предлагает предложения с частичной, полной или удаленной занятостью.

На сайте достаточно пройти регистрацию и указать ключевые навыки – отклики от работодателей приходят в течение 10 дней. Как отмечают специалисты, наиболее востребованы возрастные сотрудники в сфере торговли, медицины, бытовых услуг и на промышленных предприятиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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