В Москве запустили сайт с вакансиями для горожан старшего возраста

В рамках проекта "Московское долголетие" для москвичей старшего возраста запустили специальный сайт с актуальными вакансиями. Платформа создана совместно с крупным карьерным сервисом и уже предлагает предложения с частичной, полной или удаленной занятостью.

На сайте достаточно пройти регистрацию и указать ключевые навыки – отклики от работодателей приходят в течение 10 дней. Как отмечают специалисты, наиболее востребованы возрастные сотрудники в сфере торговли, медицины, бытовых услуг и на промышленных предприятиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.