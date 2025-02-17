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17 февраля, 17:45

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В Москве отметили 120-летие памяти Великого князя Сергея Александровича Романова

В Москве отметили 120-летие памяти Великого князя Сергея Александровича Романова

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В Москве прошли мероприятия, посвященные 120-летию памяти Великого князя Сергея Александровича Романова. Он занимал пост генерал-губернатора Москвы, что можно сравнить с современной должностью мэра. В период его руководства была построена новая очередь Мытищинского водопровода, открыт Художественный общедоступный театр, ныне МХТ имени Чехова, а также создан первый музей Москвы.

В честь памятной даты в Музее Москвы открыли временную выставку, посвященную великокняжеской семье. Отдельное внимание уделили супруге князя – Великой княгине Елизавете Федоровне, основавшей Марфо-Мариинскую обитель и причисленной к лику святых за миссионерскую деятельность и благотворительность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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