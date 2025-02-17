Служба горючего Вооруженных сил России отмечает 89-летие

17 февраля исполняется 89 лет со дня образования службы горючего Вооруженных сил России. Это одно из самых молодых подразделений тыла, обеспечивающее войска горюче-смазочными материалами и ракетным топливом для бесперебойной работы военной техники и вооружений.

В условиях специальной военной операции специалисты службы выполняют сложные и опасные задачи, поддерживая боеспособность подразделений.

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