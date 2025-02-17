Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 12:30

Общество

Служба горючего Вооруженных сил России отмечает 89-летие

Служба горючего Вооруженных сил России отмечает 89-летие

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов

Ветеран СВО Кирилл Косенков рассказал, как открыл мясное производство после службы

Новости регионов: на Байкале проходит фестиваль ледовых скульптур

В Москве зафиксировали самую низкую температуру с начала года

Московские врачи спасли пациента, у которого за сутки 25 раз остановилось сердце

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 февраля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 73% 17 февраля

Москва 24 предложила зрителям присылать кадры столицы в рубрику "Фотопоток"

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 747 мм ртутного столба 17 февраля

17 февраля исполняется 89 лет со дня образования службы горючего Вооруженных сил России. Это одно из самых молодых подразделений тыла, обеспечивающее войска горюче-смазочными материалами и ракетным топливом для бесперебойной работы военной техники и вооружений.

В условиях специальной военной операции специалисты службы выполняют сложные и опасные задачи, поддерживая боеспособность подразделений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика