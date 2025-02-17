В Москве зафиксировали самую низкую температуру с начала года

В ночь на 17 февраля температура в столице опустилась ниже минус 12 градусов – это самый холодный показатель с начала 2025 года. Днем в городе будет морозно, местами пройдет небольшой снег, температура составит до минус 9 градусов.

В течение недели, с 17 по 23 февраля, температура будет ниже нормы на 3–5 градусов. Ожидается западный ветер со скоростью до 9 метров в секунду, атмосферное давление немного выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба.

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