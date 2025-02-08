Москвичи могут передать подарки к 23 февраля в зону СВО в 50 пунктах

Более 50 пунктов для сбора подарков участникам специальной военной операции будут работать в Москве. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, акция пройдет с 10 по 23 февраля.

Поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества может любой желающий. Принести посылки, письма и открытки с теплыми пожеланиями можно в "Домики добра" на площадках проекта "Зима в Москве", штабы акции "Москва помогает" и волонтерские окружные центры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.