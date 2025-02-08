Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 8 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в субботу, 8 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем столбики термометров в столице покажут от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 775 миллиметров ртутного столба.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также дети сильнее всех почувствуют изменения в атмосферном давлении 8 февраля, предупреждал врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин. Он уточнил, что те, у кого нет серьезных проблем со здоровьем, изменений не почувствуют.

Также, по словам специалиста, могут почувствовать недомогание люди с другими хроническими заболеваниями в стадии обострения. Пока давление не придет в норму, терапевт посоветовал людям из всех групп риска не перегружать организм работой или спортом, больше отдыхать, а также не стимулировать нервную систему кофеином.

