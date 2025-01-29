Эксперт Щербаков: водителей в ближайшие годы заменят роботы

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Профессии, связанные с вождением транспорта по стандартному маршруту, могут быть заменены роботами уже в ближайшие десятилетия, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александра Щербакова.

"Одни профессии уходят, другие приходят, люди постоянно получают новые знания, новые профессии, новые компетенции и занимаются новым делом. Это естественный ход событий, так что в ближайшее время все это будет, я думаю, продолжаться и дальше", – сказал эксперт.

ИИ может заменить тех людей, которые обслуживают торговые точки, принимают и размещают гостей в гостиницах, находятся на кассах или выполняют другие функции, связанные с демонстрацией товаров. Этот процесс, по мнению Щербакова, будет идти постепенно. Станут появляться новые рабочие места, которые высвобождающиеся кадры и будут занимать.

"То есть это будет в балансе, и ожидать какого-то всплеска безработицы, наверное, все-таки не приходится", – отметил он.

Возможное переучивание специалистов для работы на более высокооплачиваемых должностях благотворно отразится на экономике России, так как рост зарплаты означает повышение потребительского спроса, а это лучший фактор для экономического роста в целом, заключил он.

Ранее Российские железные дороги (РЖД) отказались от идеи запуска роботов-носильщиков на вокзалах. Ботов хотели изготовить из материалов, невосприимчивых к погодным условиям, а его максимальная нагрузка составила бы 30 килограммов. К этой идее могут вернуться позднее.

