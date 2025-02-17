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Молодая женщина погибла в ванне с кипятком в Красноярском крае. Ее тело нашел сожитель, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"В следственные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Ачинске тела 32-летней женщины с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено", – отметило ведомство.

По информации следователей, в квартире проживали женщина и ее сожитель. В ночь на 9 февраля мужчина нашел ее в ванне, наполненной горячей водой, без признаков жизни. Как уточнило следствие, они употребляли запрещенные вещества. При осмотре квартиры специалисты обнаружили, по предварительным данным, наркотики.

В результате было организовано судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. Ачинским межрайонным следственным отделом начата проверка.

Ранее мужчина задушил сестру, которая мешала ему спать, в поселке Свердловском Лосино-Петровского городского округа Подмосковья. Злоумышленник рассказал, что женщина испытывала недомогание, не могла уснуть и тем самым мешала ему, что привело к ссоре и убийству. Чтобы создать алиби, он вызвал медиков только через несколько дней после инцидента.

