15 февраля, 10:45Мэр Москвы
Собянин сообщил об утверждении проекта планировки части промзоны Хапиловка
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Власти города утвердили проект планировки части промзоны Хапиловка, которая находится на востоке Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Предполагается, что на месте устаревших объектов производственного, коммунального и складского назначения появится современный жилой квартал. В дальнейшем его будут использовать в рамках реализации программы реновации.
Вместе с тем на этом участке будут проведены работы по инженерному обеспечению и благоустройству территории. Кроме того, специалисты будут работать над развитием улично-дорожной сети.
Реализация проекта позволит создать около 190 рабочих мест. При этом большая его часть будет реализована в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
При этом в 2024 году Москва начала реорганизовывать участки 12 бывших промзон, которые находятся в черте города, но не приносили пользу жителям столицы. Общая площадь, которую охватили эти работы, составила почти 152 гектара.
Более 60 гектаров реорганизуют в рамках проектов КРТ в Москве