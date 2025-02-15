Собянин сообщил об утверждении проекта планировки части промзоны Хапиловка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти города утвердили проект планировки части промзоны Хапиловка, которая находится на востоке Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Предполагается, что на месте устаревших объектов производственного, коммунального и складского назначения появится современный жилой квартал. В дальнейшем его будут использовать в рамках реализации программы реновации.

Вместе с тем на этом участке будут проведены работы по инженерному обеспечению и благоустройству территории. Кроме того, специалисты будут работать над развитием улично-дорожной сети.

Реализация проекта позволит создать около 190 рабочих мест. При этом большая его часть будет реализована в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

При этом в 2024 году Москва начала реорганизовывать участки 12 бывших промзон, которые находятся в черте города, но не приносили пользу жителям столицы. Общая площадь, которую охватили эти работы, составила почти 152 гектара.