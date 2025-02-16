Участки в Раменках и на проспекте Вернадского реорганизуют по программе КРТ

Участки в районах Раменки и проспект Вернадского реорганизуют по программе комплексного развития территорий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Территории расположены на улице Удальцова. На них появятся новостройки по программе реновации. На первых этажах домов разместят магазины, кафе, службы быта. Прилегающую территорию благоустроят, а во дворах оборудуют детские площадки и места для занятий спортом на открытом воздухе.

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