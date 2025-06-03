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03 июня, 11:45

Шоу-бизнес

Актер Сергей Гореликов рассказал о количестве сценических образов

Актер Сергей Гореликов рассказал о количестве сценических образов

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Актер Сергей Гореликов стал известен широкому зрителю благодаря своим выступлениям в составе коллектива USB в Comedy Club, а также серии авторских роликов с персонажем Сержем Горелым. По словам артиста, если посчитать все сценические образы, в которых он представал публике, то их количество может достичь трех сотен.

Иногда артисту приходится полностью сбривать усы и бороду, что становится предметом для шуток со стороны супруги Гореликова.

Большое интервью с Сергеем Гореликовым выйдет во вторник, 3 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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