Депутат Милонов не поверил в "исправление" рэпера Моргенштерна

Фото: ТАСС/NEWS.ru//Наталья Шатохина

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не верит в "исправление" рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Его слова приводит телеканал "360".

Немногим ранее общественники из "Зова народа" обратились с просьбой к главе СК Александру Бастрыкину снять с Моргенштерна статус иноагента. Они отметили, что рэпер изменился – свел татуировки с лица и отправился на лечение в рехаб. Кроме того, он помогает нуждающимся детям.

Милонов считает, что изменения рэпера продиктованы не любовью к родине, а стремлением к прибыли. Депутат отметил, что исполнитель даже не скрывает, что вынужден изменить свою позицию – это необходимо, чтобы снова начать зарабатывать в России.

"То, что он сейчас делает, не какие-то искренние вещи. Это просто решение коммерческих вопросов. Нельзя же вестись настолько наивно на эту удочку и полагать, что человек вдруг из того уродства, которое он представлял, стал нормальным", – сказал политик.

Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов Моргенштерна в начале мая 2022 года. Позже суд назвал причину, из-за которой он получил такой статус – она обусловлена его политической деятельностью в интересах иностранного источника.

Кроме того, Моргенштерну предъявляли обвинение в уклонении от обязанностей иностранного агента. Адвокат артиста Сергей Жорин подчеркивал, что его подзащитный не признает вину, считая включение в реестр иноагентов неправомерным.

Основанием для включения исполнителя в реестр иностранных агентов послужили, в частности, текст его трека "12", содержащий оскорбительные высказывания в адрес российской армии, а также данные о финансировании со стороны украино-израильской медиакомпании Yoola Labs Ltd.

После суд в Санкт-Петербурге запретил клип Моргенштерна и DJ Smash "Новая волна". В пресс-службе городской прокуратуры уточнили, что на протяжении всего видеоролика искажаются реальные представления о религии.