Общественники из "Зова народа" предложили снять с Моргенштерна статус иноагента

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Общественники из "Зова народа" обратились с просьбой к главе СК Александру Бастрыкину снять с признанного в РФ иноагентом рэпера Алишера Моргенштерна данный статус. Об этом сообщает телеканал "360".

В "Зове народа" отметили, что если раньше музыкант вел аморальный образ жизни, то теперь он свел со своего лица татуировки и отправился на лечение в рехаб. Также общественники подчеркнули, что исполнитель обратился к духовным ценностям и помогает нуждающимся детям.

Помимо этого, Моргенштерн признавался, что скучает по России. При этом общественники заметили, что пока это не повод для немедленной отмены всех санкций против артиста, однако, по их мнению, музыканту необходимо дать шанс.

"Если Моргенштерн действительно искренен в своих преобразованиях, если он готов подтвердить свою любовь к России не только словами, но и конкретными делами <...> то мы считаем, что ему нужно предоставить возможность вернуться к нормальной жизни", – подчеркнули в "Зове народа".

Ранее Моргенштерну предъявили обвинения в уклонении от обязательств иностранного агента. В свою очередь, адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что артист вину не признает, так как считает свое включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.

Одним из поводов признать исполнителя иноагентом стал трек музыканта "12", который начинался с грубого обращения к российской армии. Также сообщалось, что Моргенштерна спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd.

В январе стало известно, что на имущество рэпера наложен арест. Кроме того, Моргенштерн объявлен в федеральный розыск.