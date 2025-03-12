Основатель группы Therr Maitz Антон Беляев стал главредом "Правил жизни"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Основатель группы Therr Maitz Антон Беляев стал главным редактором издания "Правила жизни". Об этом сообщается на сайте журнала.

Беляев создал группу Therr Maitz в 2003 году. С 2011 года коллектив выступает на концертах и гастролирует. В конце 2019-го музыкант запустил проект LAB, куда приглашает собственную группу и других артистов.

Исполнитель сменил на должности Трифона Бебутова, которого назначили на пост летом 2023 года. До этого Бебутов работал почти четыре года главным редактором "Афиши Daily". Кроме того, с 2016 по 2018 год он был диджитал-директором в журнале Esquire, предшественнике "Правил жизни", а также в 2019 году управлял диджитал-проектами института "Стрелка".

Также Алла Хечумова назначена на должность управляющего директора бренда журнала. Она работает в холдинге Independent Media с 2017 года и за это время успела побывать директором по рекламе в Esquire. В 2022 году Хечумова также заняла должность коммерческого директора Independent Media.

В июне 2024 года новым главредом и шеф-редактором издательского дома (ИД) "Коммерсант" стал замгендиректора ИД Михаил Лукин, заменив на должности Владимира Желонкина. Последний, в свою очередь, сохранил за собой пост генерального директора издательского дома.