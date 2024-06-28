Новым главредом "Коммерсанта" стал Михаил Лукин

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Новым главредом и шеф-редактором издательского дома (ИД) "Коммерсант" с 1 июля назначен замгендиректора ИД Михаил Лукин. Владимир Желонкин покидает пост главреда, сообщается на сайте газеты "Коммерсант".

При этом Желонкин сохранит пост генерального директора издательского дома.

До этого Ирину Сигову назначили главным редактором "Газеты.ру". Она занимала должность заместителя и исполняла обязанности главного редактора с весны 2023 года.

Ранее руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов стал лауреатом премии "Медиа-Менеджер России" в номинации "Главный редактор. Радио". Его наградили за эффективное управление и развитие радийных средств массовой информации.

