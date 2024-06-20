Ректор РГГУ Безбородов заявил, что покинет занимаемый пост с 21 июня

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Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов заявил, что покинет занимаемый пост с 21 июня по собственному желанию. Об этом пишет ТАСС.

5 июня Безбородов подтвердил, что может уволиться в ноябре 2024 года. Он напомнил, что до этого времени у него заключен срочный контракт с университетом.

Ранее стало известно, что Наталью Трухановскую освободили от должности ректора Государственного института русского языка имени Пушкина 12 апреля. Увольнение прошло в соответствии с нормами трудового законодательства РФ.

Исполняющим обязанности ректора назначили Никиту Гусева, который ранее занимал пост проректора МГУ имени Ломоносова. У него есть ученая степень кандидата филологических наук и ученое звание доцента.

