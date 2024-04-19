Минобрнауки РФ: Трухановскую уволили с поста ректора ИРЯ им. Пушкина 12 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Наталью Трухановскую официально уволили с поста ректора Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина с 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Уточняется, что ее уволили в полном соответствии с нормами трудового законодательства.

Ранее Трухановская сообщила, что не знала о существовании приказа о своем увольнении. По ее словам, никто ее об этом не уведомлял. Кроме того, с 15 апреля она находится на больничном. Произошедшее Трухановская назвала громом среди ясного неба.

По ее мнению, причиной вероятного увольнения могли быть ее заявления о несовершенствах нормативной базы по тестированию иностранцев на знание русского языка для получения патента.

Исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина назначен Никита Гусев. Ранее он занимал должность проректора МГУ имени М. В. Ломоносова.

До этого стало известно, что СКР возбудил уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. В число фигурантов дела вошли сотрудники Института русского языка имени Пушкина.

По версии следователей, они нелегально выдавали иностранцам сертификаты о владении языком, историей и основами законов страны. Позднее столичный суд поместил под домашний арест бывшую сотрудницу института Марину Бальбурову.