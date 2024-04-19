Исполняющим обязанности ректора Института Пушкина назначен Никита Гусев

Фото: телеграм-канал "Минобрнауки России"

Исполняющим обязанности ректора Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина назначен Никита Гусев, сообщается в телеграм-канале Минобрнауки РФ.

Ранее он занимал должность проректора МГУ имени М. В. Ломоносова. Гусев окончил МГУ по специальности "журналистика" в 2009 году. У него имеется ученая степень кандидата филологических наук и ученое звание доцента.

По словам главы министерства Валерия Фалькова, прошедшая в вузе проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Он подчеркнул, что прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов возложена на ректора.

Фальков отметил, что предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к родному языку. Он подчеркнул, что это учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен.

В свою очередь, бывший ректор Института имени Пушкина Наталья Трухановская сообщила, что не знала о существовании приказа о своем увольнении. По ее словам, никто ее об этом не уведомлял. Кроме того, с 15 апреля она находится на больничном. Произошедшее Трухановская назвала громом среди ясного неба, сообщает газета "Известия".

По ее мнению, причиной вероятного увольнения могли быть ее заявления о несовершенствах нормативной базы по тестированию иностранцев на знание русского языка для получения патента.

Трухановская подчеркнула, что до этого эта тема не единожды обсуждалась с профильными ведомствами, в том числе Рособрнадзором, но необходимых изменений не последовало. Она добавила, что у вузов нет механизмов для организации контроля за проведением экзаменов по тем параметрам, что прописаны в нормативах.

Ранее Рособрнадзор предупредил российские вузы о недопустимости нарушений при экзамене для мигрантов. Там уточнили, что данное требование касается не только экзамена по русскому языку как иностранному, но и теста по истории России и основам законодательства РФ.

До этого стало известно, что СКР возбудил уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. В число фигурантов дела вошли сотрудники Института русского языка имени Пушкина.

По версии следователей, они нелегально выдавали иностранцам сертификаты о владении языком, историей и основами законов страны. Позднее столичный суд поместил под домашний арест бывшую сотрудницу института Марину Бальбурову.

