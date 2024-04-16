Рособрнадзор предостерег пять вузов от нарушений при экзамене для мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила пяти российским вузам предостережения о недопустимости нарушений при экзамене для мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Там уточнили, что это требование касается не только экзамена по русскому языку как иностранному, но и теста по истории России и основам законодательства РФ. Также Рособрнадзор предостерег учебные заведения от возможных нарушений при выдаче сертификата иностранным гражданам.

В сообщении шла речь о РУДН имени Патриса Лумумбы, СПбГУ, РГПУ имени Александра Герцена, Псковском государственном университете и Государственном институте русского языка имени Александра Пушкина.

Ранее стало известно, что СКР возбудил уголовное дело об организации нелегальной миграции и превышении должностных полномочий. В число фигурантов дела вошли сотрудники института русского языка имени Пушкина.

По версии следователей, они нелегально выдавали иностранцам сертификаты о владении языком, истории и основ законов страны. Позднее столичный суд поместил под домашний арест бывшую сотрудницу института Марину Бальбурову.