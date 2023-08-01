Ирина Сигова стала главным редактором "Газеты.ру"

Фото: Rambler&Co

Ирина Сигова назначена главным редактором общественно-политического медиа "Газета.ру". Она занимала должность заместителя и исполняла обязанности главного редактора с весны текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга Rambler&Co, в который входит издание.

Отмечается, что в ее обязанности входит управление редакцией, развитие контента, его адаптация для разных информационных каналов, формирование и реализация информационной политики "Газеты.ру".

По информации агентства, Сигова начала карьеру как корреспондент "Газеты.ру", затем была шеф-редактором интернет-проектов на радио "Вести ФМ", шеф-редактором ТАСС и в иных крупных изданиях.

Заместителем главного редактора "Газеты.ру" она стала в 2020 году. С октября 2019 года по апрель 2023 года пост главреда издания занимал Сергей Рыбка, заключили в сообщении.

Ранее руководитель департамента радио АО "Москва Медиа" Максим Димов стал лауреатом премии "Медиа-Менеджер России" в номинации "Главный редактор. Радио". Его наградили за эффективное управление и развитие радийных средств массовой информации.

До этого "АиФ" заняла первое место среди всех печатных изданий страны по аудитории. Так, номер печатной версии газеты еженедельно держат в руках почти 6,5 миллиона человек.