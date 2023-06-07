"АиФ" стал лидером среди печатных изданий в РФ по аудитории – исследование

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Номер печатной версии "АиФ" еженедельно держат в руках почти 6,5 миллиона человек. Газета заняла первое место среди всех печатных изданий страны по аудитории. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на данные исследования компании Mediascope.

"Не перестаю повторять, что при всей повсеместной цифровизации печатные СМИ нельзя сбрасывать со счетов как источник информации, в том числе и потому, что чтение прессы – совершенно особенное, уникальное потребление информации как процесс. Газета и интернет в данном случае не конкурируют", – сказал генеральный директор издательского дома "АиФ" Руслан Новиков.

Он добавил, что у аудитории всегда была потребность в изучении качественного контента, аналитике, структурированной и грамотной подаче материала.

Согласно исследованию, показатель второй волны в 260 тысяч человек стал самым высоким среди всех общественно-политических еженедельных изданий, во время исследования первой волны газету читали 100 тысяч человек.

Полугодовая аудитория газеты – 22,4 миллиона человек (19,4%). Аудитория одного номера газеты составила 6,481 миллиона читателей, отметили аналитики.

Более 1,5 миллиона читателей следят за социальными сетями газеты, порядка 30 миллионов человек ежедневно посещают страницу сайта "Аргументы и факты", указано в исследовании.

Редакция "АиФ" делает все для того, чтобы удовлетворить запросы читателей, заявил главный редактор Михаил Чкаников.

"Мы приняли серьезные меры по повышению качества контента. Изменения коснулись и чисто редакционной деятельности, и мер стимулирования работы журналистов, и глубины взаимодействия с дирекцией, с отделом реализации в частности. Но все эти действия направлены на торжество принципа верховенства мнения читателя. Главный человек в газете – тот, кто платит за нее деньги", – сказал он.

Чкаников добавил, что именно по этим причинам "АиФ" стало изданием № 1 среди всех печатных. Помимо этого, за год сайт газеты поднялся с 26-го на 10-е место, согласно данным сервиса LiveInternet.

"Через год ждите нас на 7-м месте", – подчеркнул главный редактор.

Отмечается, что в этом году бренду "Аргументы и факты" исполнилось 45 лет.

Ранее сообщалось, что издательский дом "АиФ" представил образовательную платформу о лидерах НКО "Удивительные люди". Отмечалось, что совместно с 65 редакциями "АиФ" фонд провел крупное исследование некоммерческого сектора с участием 533 некоммерческих организаций из 78 регионов, получивших президентские гранты в разные годы.

По итогам были отобраны 25 руководителей – лидеров движения НКО, которые смогли успешно создать свой личный бренд и благодаря этому стали продвигать ценности своей организации во внешней среде и в информационном поле.

