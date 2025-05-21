Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ANNA SEDOKOVA

Российская певица Анна Седокова сменила имидж, перекрасив волосы в блонд. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, исполнительнице надоел темный цвет волос.

"С этого момента только счастливые песни. Счастливые люди и счастливая я", – заявила Седокова.

Ранее певица посетила премию "ЖАРА Music Awards 2025". Это был ее первый выход на публику после нескольких месяцев отсутствия из-за смерти своего бывшего мужа Яниса Тиммы. Седокова была одета в платье-бюстье с декольте и разрезами на талии. Она также призналась, что она волновалась перед появлением на мероприятии.

Тело 32-летнего баскетболиста нашли в декабре прошлого года в Москве. Рядом с ним обнаружили телефон, в котором, по предварительной информации, был номер его бывшей жены Седоковой.

По информации журналистов, спортсмен страдал от депрессии на фоне развода. Седокова же призналась, что в последние годы "жила в аду".