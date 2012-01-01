Близкие Яниса Тиммы подозревают Анну Седокову в краже

Отец баскетболиста Яниса Тиммы, скончавшегося в декабре 2024-го, заявил в соцсетях о пропаже личных вещей сына: дорогих кроссовок и командных футболок. Друг семьи Марк Пугачев неоднозначно прокомментировал пост: как показалось подписчикам, он намекнул на причастность к инциденту певицы Анны Седоковой. Подробнее – в материале Москвы 24.
"Все ей вернется"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Raitis Timma
Отец Яниса Тиммы, умершего в декабре 2024 года, опубликовал в соцсетях видео. На нем мужчина показал некоторые вещи из личной коллекции сына.
При этом друг Яниса Марк Пугачев намекнул в комментариях, что вещи спортсмена могла присвоить себе Седокова.
"Все ей вернется скоро", – многозначительно написал Пугачев под постом.
Несмотря на то что смерть экс-супруга стала тяжелым ударом для певицы, Анна с начала этого года начала возвращаться к работе. В январе в СМИ появилась информация, что она обновила райдер, а в конце месяца появилась сразу в двух телевизионных проектах (правда, съемки проходили еще до смерти Яниса).
4 февраля исполнительница прокомментировала трагедию в соцсетях.
Однако отец Тиммы тогда заявлял журналистам, что не верит в искренность слов Анны.
Позже, 28 марта, певица выпустила новый трек, посвященный смерти Яниса. К тому же Анна анонсировала еще одну песню, премьера которой запланирована на 4 апреля.
А 30 марта Седокова поделилась в соцсетях видео с турнира по баскетболу, в котором участвовал ее 7-летний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова. С двухлетнего возраста мальчика воспитывал Янис.
"Это большой пример того, как отец может вложить всю свою любовь в ребенка и передать ему настоящую любовь к спорту. Каждую свою игру он посвящает Янису и играет в его майке. Он был лучшим отцом и навсегда им останется", – подписала видео Анна.
"Не смог переварить" правду
Тело 32-летнего Яниса обнаружили в одном из столичных хостелов 17 декабря 2024 года – в ночь после дня рождения Седоковой. По данным СМИ, баскетболист свел счеты с жизнью, так как страдал от депрессии на фоне развода с Анной.
В январе 2025 года следствие отказало в возбуждении уголовного дела, однако семья Тиммы настояла на передаче телефона погибшего на техническую экспертизу. Кроме того, проводилась посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, а также опрашивалось близкое окружение спортсмена, в том числе Седокова.
5 февраля отец Тиммы заявил, что латвийские следователи хотят вызвать певицу на допрос. А 12 февраля выяснилось, что Следственный комитет РФ планирует провести дополнительную проверку по факту смерти Яниса. При этом уточнялось, что правоохранительные органы не нашли в деле признаков криминала.
Позже, 13 февраля, адвокат семьи Тиммы Екатерина Гордон рассказала в своих соцсетях, что незадолго до смерти Янис получил компромат на экс-супругу и был уверен в том, что Анна ему изменяла. По мнению юриста, баскетболист "чисто по-человечески не смог переварить" информацию.