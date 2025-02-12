ТАСС: СК проведет дополнительную проверку по факту самоубийства баскетболиста Тиммы

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Столичные следователи проведут дополнительную проверку обстоятельств самоубийства латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Прокуратура вернула материалы доследственной проверки следствию", – отметил собеседник СМИ.

В это же время следователи не усматривают в самоубийстве Тиммы криминала.

О смерти 32-летнего баскетболиста стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с телом мужчины был найден телефон, в котором, по предварительной версии, нашли номер его экс-супруги певицы Анны Седоковой.

Тимма страдал от депрессии на фоне развода с Седоковой, а сама певица призналась, что "жила в аду" в последние годы, выяснили журналисты.

Позже Седокову опросили в рамках доследственной проверки, но следствие в итоге отказалось возбуждать уголовное дело. Согласно выводам проведенной проверки, Тимма действительно покончил с собой, иные версии не подтвердились.

Кроме того, латвийские следователи намерены вызвать Седокову на допрос по делу о смерти баскетболиста. О том, в каком качестве Седокову хотят вызвать на допрос, не сообщалось.

