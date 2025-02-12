ТАСС: СК проведет дополнительную проверку по факту самоубийства баскетболиста Тиммы

12 февраля, 09:23Происшествия
Фото: ТАСС/Олег Бухарев
Столичные следователи проведут дополнительную проверку обстоятельств самоубийства латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Прокуратура вернула материалы доследственной проверки следствию", – отметил собеседник СМИ.
В это же время следователи не усматривают в самоубийстве Тиммы криминала.
О смерти 32-летнего баскетболиста стало известно 17 декабря 2024 года. Рядом с телом мужчины был найден телефон, в котором, по предварительной версии, нашли номер его экс-супруги певицы Анны Седоковой.
Тимма страдал от депрессии на фоне развода с Седоковой, а сама певица призналась, что "жила в аду" в последние годы, выяснили журналисты.
Позже Седокову опросили в рамках доследственной проверки, но следствие в итоге отказалось возбуждать уголовное дело. Согласно выводам проведенной проверки, Тимма действительно покончил с собой, иные версии не подтвердились.
Кроме того, латвийские следователи намерены вызвать Седокову на допрос по делу о смерти баскетболиста. О том, в каком качестве Седокову хотят вызвать на допрос, не сообщалось.
Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела