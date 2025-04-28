В московских театрах сохраняется стабильный спрос на билеты после введения новых правил

Продажи билетов в театры Москвы остаются стабильно высокими, сообщил директор драматического театра имени Пушкина Владимир Жуков. Он отметил, что театры и зрители постепенно адаптируются к новым правилам покупки билетов по паспорту, которые действуют уже полтора месяца.

Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов добавил, что зрители ориентируются прежде всего на качество спектаклей и талант актеров и режиссеров. По его словам, Москва дает широкие возможности для посещения спектаклей, а неудобства от новых требований минимальны.

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