Движения транспорта ограничили в Москве из-за подготовки к параду Победы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 12:30

Культура

В московских театрах сохраняется стабильный спрос на билеты после введения новых правил

В московских театрах сохраняется стабильный спрос на билеты после введения новых правил

Артисты Театра Сатиры заложили памятный камень в Вязьме

"Культура за 100 секунд": выставка "Вокруг хлеба" проходит в центре "Зотов"

"Кинокульт": "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"

В Москве 15 и 16 мая пройдет третий фестиваль "Булгаков Фест"

Костюм Киллиана Мерфи из "Острых козырьков" выставили на аукцион

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продали на аукционе за 400 тысяч долларов

Около 400 культурных площадок присоседились к акции "Библионочь" в Москве

Масштабный танцевальный турнир прошел в Москве

Масштабный танцевальный турнир проходит в Москве

Продажи билетов в театры Москвы остаются стабильно высокими, сообщил директор драматического театра имени Пушкина Владимир Жуков. Он отметил, что театры и зрители постепенно адаптируются к новым правилам покупки билетов по паспорту, которые действуют уже полтора месяца.

Художественный руководитель Театра эстрады Геннадий Хазанов добавил, что зрители ориентируются прежде всего на качество спектаклей и талант актеров и режиссеров. По его словам, Москва дает широкие возможности для посещения спектаклей, а неудобства от новых требований минимальны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика