Ярмарка "Арт Москва" открылась в Гостином Дворе

Картины из скотча, цифровые коллажи и трансформирующиеся лентикулярные работы. В Гостином Дворе открылась ярмарка современного, классического и ювелирного искусства "Арт Москва". Обзор самых интересных ее экспонатов зрители Москвы онлайн могли увидеть в прямом эфире.

На одной площадке более 200 галерей представили произведения в разных жанрах – от шедевров русской живописи до современного медиаискусства. Помимо российских художников, в ярмарке участвуют представители стран БРИКС, Индонезии и Великобритании.

Главная тема мероприятия – диалог: между старым и новым, между направлениями искусства, концепциями, художниками, галереями и зрителями. Как классика встречается с современностью – об этом ведущей Москвы онлайн Полине Ермолаевой в ходе экскурсии по ярмарке рассказала куратор проекта Варвара Бычкова.