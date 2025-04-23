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23 апреля, 21:10

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Ярмарка "Арт Москва" открылась в Гостином Дворе

Ярмарка "Арт Москва" открылась в Гостином Дворе

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Картины из скотча, цифровые коллажи и трансформирующиеся лентикулярные работы. В Гостином Дворе открылась ярмарка современного, классического и ювелирного искусства "Арт Москва". Обзор самых интересных ее экспонатов зрители Москвы онлайн могли увидеть в прямом эфире.

На одной площадке более 200 галерей представили произведения в разных жанрах – от шедевров русской живописи до современного медиаискусства. Помимо российских художников, в ярмарке участвуют представители стран БРИКС, Индонезии и Великобритании.

Главная тема мероприятия – диалог: между старым и новым, между направлениями искусства, концепциями, художниками, галереями и зрителями. Как классика встречается с современностью – об этом ведущей Москвы онлайн Полине Ермолаевой в ходе экскурсии по ярмарке рассказала куратор проекта Варвара Бычкова.

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