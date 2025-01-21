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21 января, 07:45

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"Мой район. Новости": библиотеку откроют на Ленинградском вокзале

"Мой район. Новости": библиотеку откроют на Ленинградском вокзале

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На обновленном Ленинградском вокзале откроют третий этаж и библиотеку. В настоящее время в здании идет масштабная реконструкция. Его построили в 1849 году, поэтому специалистам предстоит не только адаптировать вокзал под современные условия, но и сохранить его исторический облик.

В ближайшее время там начнут сооружать козырьки над восточными и западными входами, а также приступят к обновлению торговых зон, фудкортов и зоны ожидания. Завершить реконструкцию планируют к концу 2025 года.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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