"Мой район. Новости": библиотеку откроют на Ленинградском вокзале

На обновленном Ленинградском вокзале откроют третий этаж и библиотеку. В настоящее время в здании идет масштабная реконструкция. Его построили в 1849 году, поэтому специалистам предстоит не только адаптировать вокзал под современные условия, но и сохранить его исторический облик.

В ближайшее время там начнут сооружать козырьки над восточными и западными входами, а также приступят к обновлению торговых зон, фудкортов и зоны ожидания. Завершить реконструкцию планируют к концу 2025 года.

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