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23 апреля, 17:30

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Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России"

Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России"

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Премьер-министр Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России". Она проходит в Национальном центре "Россия" в Москве.

В составе делегации были заместитель главы правительства Дмитрий Григоренко, глава Минфина Антон Силуанов, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Осмотр начали с фотозоны "Мариинский театр" с декорациями и оркестровыми инструментами. Потом перешли к остальным экспозициям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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