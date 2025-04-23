23 апреля, 17:30Город
Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России"
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил интерактивную выставку "Путешествие по России". Она проходит в Национальном центре "Россия" в Москве.
В составе делегации были заместитель главы правительства Дмитрий Григоренко, глава Минфина Антон Силуанов, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Осмотр начали с фотозоны "Мариинский театр" с декорациями и оркестровыми инструментами. Потом перешли к остальным экспозициям.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.