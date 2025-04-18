Минпросвещения и Рособрнадзор предложили ввести допдаты ЕГЭ по русскому языку и математике

Фото: портал мэра и правительстваМосквы

Минпросвещения и Рособрнадзор выступили с предложением ввести дополнительные даты сдачи ЕГЭ-2025 по русскому языку и математике. Проект совместного приказа ведомств опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте определены новые сроки проведения ЕГЭ по математике базового и профильного уровней – 26 мая текущего года. Кроме того, дополнительную дату экзамена по русскому языку предлагается установить 29 мая.

В документе подчеркивается, что проект приказа не будет предварительно рассматриваться на заседании Общественного совета при Минпросвещения.

Тем временем досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 21 апреля. Основной период пройдет с 23 мая по 4 июля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября. При этом экзамен по математике базового и профильного уровней состоится 27 мая, а экзамен по русскому языку пройдет 30 мая.

Ранее стало известно, что представители родителей смогут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ. Они будут следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена. Нововведение может быть реализовано уже в текущем году.