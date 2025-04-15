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Представители родителей смогут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе заседания комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре.

"Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов", – цитирует Музаева пресс-служба Рособрнадзора.

Ожидается, что это нововведение будет реализовано уже в 2025 году. Кроме того, в краткосрочной перспективе до 2026 года будет проработано внедрение в ОГЭ технологий проведения ЕГЭ и модернизированы формы допуска к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Также планируется разработать перспективные модели заданий ЕГЭ по химии, физике, литературе, истории, информатике и иностранным языкам.

Вместе с тем до 2030 года Рособрнадзор намерен апробировать перспективные модели материалов ЕГЭ по обществознанию и географии для разных групп специальностей вузов и проработать вопросы о проведении ОГЭ в компьютерной форме.

Другим перспективным направлением работы станет формирование портфолио личных достижений выпускника в разных видах деятельности, которое может учитываться при приеме в вузы наряду с результатами итоговой аттестации.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко анонсировал синхронизацию школьной программы в РФ с заданиями ЕГЭ. Это должно произойти с 1 сентября 2025 года. Также важным шагом станет ограничение максимального числа проверочных и контрольных работ. По словам Чернышенко, такие работы должны быть сокращены до 10% от всего времени учебы.

