Школьную программу синхронизируют с ЕГЭ в новом учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ с 1 сентября текущего года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Также он подчеркнул, что для российской системы образования важным шагом станет ограничение максимального числа проверочных, контрольных работ, в том числе ВПР. По словам Чернышенко, такие работы должны быть сокращены до 10% от всего времени учебы.

Досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал 21 марта. Он продлится до 21 апреля. Основной период пройдет с 23 мая по 4 июля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября.

Ранее Владимир Путин призвал регионы создавать условия, способствующие тому, чтобы выпускники школ выбирали для сдачи экзаменов предметы, связанные с точными и естественными науками.

Также президент России поручил обновить федеральные стандарты и программы по математике, физике, химии и биологии. При этом важно обеспечить сбалансированность учебного материала, его доступность для учащихся и связь с другими предметами.

