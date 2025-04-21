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21 апреля, 17:15

Политика

Путин ответил на вопросы российских журналистов после вручения премии "Служение"

Путин ответил на вопросы российских журналистов после вручения премии "Служение"

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского Франциска

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Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".

Глава государства в том числе подвел итоги пасхального перемирия. Он отметил снижение боевой активности со стороны противника, но тем не менее, по словам президента, было совершено 6 атак и 90 попыток удара БПЛА.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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