Владимир Путин ответил на вопросы российских журналистов после вручения премии "Служение" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".

Глава государства в том числе подвел итоги пасхального перемирия. Он отметил снижение боевой активности со стороны противника, но тем не менее, по словам президента, было совершено 6 атак и 90 попыток удара БПЛА.

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