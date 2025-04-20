Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Москве

Фото: ТРК "Звезда"

В Москве 20 апреля приземлился самолет Ил-76МД с 246 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими, сообщает телеканал "Звезда".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 19 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен Россией переданы 246 военнопленных ВСУ.

Также в качестве жеста доброй воли передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Посредником при организации и проведении обмена выступили Объединенные Арабскии Эмираты.

До этого все освобожденные россияне находились на территории Белоруссии, где получили психологическую и медпомощь. Им позволили связаться со своими близкими и родственниками.

После прибытия в Москву военнослужащих направят на прохождение лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны РФ.

Напомним, предыдущий обмен военнопленными состоялся 19 марта. Тогда Россия передала 175 солдат ВСУ, получив от Украины такое же количество своих бойцов. Вместе с тем Москва также отправила Киеву 22 тяжелораненых пленных.