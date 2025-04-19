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19 апреля, 17:22

Общество

Путин поздравил всех православных с Пасхой

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин поздравил всех православных с наступающим праздником Пасхи.

"Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие, и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день", – сказал глава государства.

Ранее в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи сошел Благодатный огонь. Это произошло в Кувуклии, часовне, расположенной в центре храма. Ожидание схождения Благодатного огня в этом году заняло 6 минут.

При этом российская делегация Фонда Андрея Первозванного уже получила Благодатный огонь и направилась с ним в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить в Россию.

Лампады с Благодатным огнем привезут из Иерусалима в 16 столичных храмов, в том числе в храм Христа Спасителя. В аэропорту Внуково его примут представители различных епархий.

В Москву доставят Благодатный огонь к празднованию Пасхи

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