Алексей Пушков заявил, что Украина была принуждена к признанию пасхального перемирия

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Украина фактически была принуждена Россией к тому, чтобы на официальном уровне признать пасхальное перемирие, так как другая стратегия поведения для нее невыгодна, сообщил сенатор РФ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По словам Пушкова, у киевского режима не было выбора, иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. Таким образом, подчеркивает сенатор, Украина была фактически принуждена Россией к признанию пасхального перемирия.

Ранее 19 апреля, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлится с 18:00 по мск до 00:00 с 20 на 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия. Он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, реагируя на действия российской стороны.