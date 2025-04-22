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22 апреля, 17:35

Наука

В РУДН открылась выставка к 300-летию Российской академии наук

В РУДН открылась выставка к 300-летию Российской академии наук

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Тематическую экспозицию, посвященную истории Академии наук с 1724 по 1917 год, представили в Российском университете дружбы народов. Выставка приурочена к 300-летию научного учреждения. Посетителям расскажут о достижениях ученых в математике, физике, филологии, биологии и истории, а также о тех, кто стоял у истоков российской академической науки.

Особое внимание уделено деятельности императорской Академии наук. По словам организаторов, цель проекта – не только показать вклад ученых, но и вдохновить молодежь на участие в развитии современной науки. Сейчас почти каждый второй российский исследователь моложе 40 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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