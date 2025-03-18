Ученые Балтийского университета определили основные факторы старения

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Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) в составе международного коллектива выяснили основные причины мутаций в метохондриальной ДНК, которые вызывают преждевременное и нездоровое старение организма. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Molecular Biology and Evolution.

В материале объясняется, что митохондрии являются отдельными компонентами (органеллами) и их часто называют "электростанциями" клетки, поскольку они вырабатывают большую часть энергии посредством клеточного дыхания.

Ученые объяснили, что все органеллы имеют свой генетический материал, который отличается по свойствам и строению от основной ДНК клетки, находящейся в ядре. То есть если ядерный геном наследуется ребенком от обоих родителей, то метохондриальная ДНК передается исключительно от матери.

Коллектив ученых выяснил, что мутации могут возникнуть по трем причинам: ошибки белков – "копировщиков" мтДНК, "плохой ремонт" (подразумевает сбои в починке этого генома) и воздействие на клетку окислительного стресса.

По итогам анализа геномов 1697 видов исследователи пришли к выводу, что первая причина вносит такой же вклад, как и вторая и третья в сумме. Полученные данные помогут исследователям продвинуться в понимании "механики" старения и восстановить эволюционные связи между видами.

Ранее сообщалось, что старение во многом связано с уменьшением содержания коллагена в организме. Диетолог объяснила, что продукты с антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, коллагеном, а также витаминами A и C обладают антивозрастным эффектом.