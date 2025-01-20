Диетолог Мухина перечислила продукты с лучшим антиэйдж-эффектом

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Продукты с антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, коллагеном, а также витаминами A и C обладают антивозрастным эффектом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, старение во многом связано с уменьшением содержания коллагена в организме.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Коллаген – основной материал нашего тела. Это связки, хрящи, кожа и внутренние волокна. Поэтому холодец, который содержит большое количество коллагена, можно назвать препятствующим старению продуктом.

По словам Мухиной, нежирный холодец можно употреблять ежедневно по 100–150 граммов.

Помимо этого, эксперт посоветовала включить в рацион продукты с полезным для кожи витамином A. Кроме того, важен витамин C, который участвует в синтезе коллагена. Врач рекомендует употреблять морковь, красный сладкий перец и облепиху.

"Продуктом долголетия можно назвать и шиповник, потому что он улучшает заживление, регенерацию, то есть обновление клеток", – отметила диетолог.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Чтобы замедлить старение, нужно иметь хорошее кровоснабжение и здоровое сердце. Продукты с омега-3 жирными кислотами, такие как грецкие орехи, поддержат молодость сердечно-сосудистой системы. Можно есть по 30–50 граммов в день.

Кроме того, организму также необходимы антиоксиданты: они содержатся в ягодах – чернике, малине, бруснике и клюкве, заключила эксперт.

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