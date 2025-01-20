Диетолог Мухина перечислила продукты с лучшим антиэйдж-эффектом

20 января, 16:57Общество
Фото: depositphotos/Rawlik
Продукты с антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, коллагеном, а также витаминами A и C обладают антивозрастным эффектом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По ее словам, старение во многом связано с уменьшением содержания коллагена в организме.
По словам Мухиной, нежирный холодец можно употреблять ежедневно по 100–150 граммов.
Помимо этого, эксперт посоветовала включить в рацион продукты с полезным для кожи витамином A. Кроме того, важен витамин C, который участвует в синтезе коллагена. Врач рекомендует употреблять морковь, красный сладкий перец и облепиху.
"Продуктом долголетия можно назвать и шиповник, потому что он улучшает заживление, регенерацию, то есть обновление клеток", – отметила диетолог.
Кроме того, организму также необходимы антиоксиданты: они содержатся в ягодах – чернике, малине, бруснике и клюкве, заключила эксперт.
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