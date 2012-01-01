Косметолог Веревкина назвала главное преимущество средств с ретинолом

Ретинол, одна из форм витамина А, влияет на красоту кожи, иммунитет и зрение. Обо всех преимуществах незаменимого вещества рассказала в программе "Доктор 24" врач-косметолог, дерматолог и трихолог Ирина Веревкина.

Польза для организма

Ретинол – это "король" антивозрастной косметики, который отлично поддерживает красоту кожи, рассказала Ирина Веревкина. Помимо этого, он играет роль в образовании пигмента родопсина, формировании иммунной системы и влияет на сумеречное зрение.

Также витамин защищает слизистые оболочки от проникновения вирусов, участвует в создании костной ткани и зубочелюстной системы.



Ирина Веревкина врач-косметолог, дерматолог и трихолог Ретинол – это одна из форм витамина А. При этом существуют и другие, такие как растительные бета-каротиноиды. Однако не у всех людей они превращаются в организме в животную форму, поэтому хуже усваиваются.

У 80% людей есть ген, который не позволяет превращать каротиноиды в ретинол, поэтому важно получать витамин А из пищи животного происхождения. Например, подойдут сливочное масло, жирные сорта рыбы, мясо, яйца, молочные и субпродукты, объяснила врач.

Воздействие на кожу

Ретинол воздействует на дерму, повышая ее плотность, и предотвращает образование морщин. Кроме того, он полезен для людей с черными точками, жирным блеском и расширенными порами. Витамин также помогает в борьбе с пигментацией, не позволяя меланину перемещаться в верхние слои клеток.

Врач советует использовать кремы или сыворотки с ретинолом, однако перед этим важно правильно подобрать дозировку и схему применения.





Ирина Веревкина врач-косметолог, дерматолог и трихолог Ретинол – мощный антиоксидант, который способствует образованию коллагена и эластина, что делает дерму более упругой. Также у него есть противовоспалительные свойства, поэтому он полезен для людей с акне. Однако в этом случае следует использовать высокие дозы вещества, которые назначит врач.

Использовать ретинол рекомендуется осенью и зимой, начиная с низких доз (0,2%), один-два раза в неделю на ночь. Затем можно постепенно переходить на ежедневное применение. Шелушения на третьи-четвертые сутки считаются нормой – это сигнал, что кожа привыкает, объяснила врач.

Также рекомендуется периодически сдавать анализы на уровень витамина А, так как он может накапливаться в организме, а его избыток тоже вреден, заключила Веревкина.