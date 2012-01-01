Косметолог Веревкина назвала главное преимущество средств с ретинолом

Ретинол, одна из форм витамина А, влияет на красоту кожи, иммунитет и зрение. Обо всех преимуществах незаменимого вещества рассказала в программе "Доктор 24" врач-косметолог, дерматолог и трихолог Ирина Веревкина.
Польза для организма
Ретинол – это "король" антивозрастной косметики, который отлично поддерживает красоту кожи, рассказала Ирина Веревкина. Помимо этого, он играет роль в образовании пигмента родопсина, формировании иммунной системы и влияет на сумеречное зрение.
Также витамин защищает слизистые оболочки от проникновения вирусов, участвует в создании костной ткани и зубочелюстной системы.
У 80% людей есть ген, который не позволяет превращать каротиноиды в ретинол, поэтому важно получать витамин А из пищи животного происхождения. Например, подойдут сливочное масло, жирные сорта рыбы, мясо, яйца, молочные и субпродукты, объяснила врач.
Воздействие на кожу
Ретинол воздействует на дерму, повышая ее плотность, и предотвращает образование морщин. Кроме того, он полезен для людей с черными точками, жирным блеском и расширенными порами. Витамин также помогает в борьбе с пигментацией, не позволяя меланину перемещаться в верхние слои клеток.
Врач советует использовать кремы или сыворотки с ретинолом, однако перед этим важно правильно подобрать дозировку и схему применения.
Использовать ретинол рекомендуется осенью и зимой, начиная с низких доз (0,2%), один-два раза в неделю на ночь. Затем можно постепенно переходить на ежедневное применение. Шелушения на третьи-четвертые сутки считаются нормой – это сигнал, что кожа привыкает, объяснила врач.
Также рекомендуется периодически сдавать анализы на уровень витамина А, так как он может накапливаться в организме, а его избыток тоже вреден, заключила Веревкина.