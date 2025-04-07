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07 апреля, 07:00

Наука

NASA отправит на Марс беспилотный вертолет

NASA отправит на Марс беспилотный вертолет

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NASA планирует отправить на Марс новый летательный аппарат. Это будет беспилотный вертолет весом около 40 килограммов, сопоставимый по размеру с джипом. Его задача – исследование труднодоступных районов планеты, куда не могут добраться марсоходы.

Беспилотник направят в районы каньонов и лавовых полей. Ученые надеются, что именно там могут скрываться залежи льда и биомаркеры – потенциальные признаки жизни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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