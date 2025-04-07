NASA отправит на Марс беспилотный вертолет

NASA планирует отправить на Марс новый летательный аппарат. Это будет беспилотный вертолет весом около 40 килограммов, сопоставимый по размеру с джипом. Его задача – исследование труднодоступных районов планеты, куда не могут добраться марсоходы.

Беспилотник направят в районы каньонов и лавовых полей. Ученые надеются, что именно там могут скрываться залежи льда и биомаркеры – потенциальные признаки жизни.

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