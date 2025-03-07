Сергей Собянин: город выделил гранты в сфере лечения онкозаболеваний у детей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Город выделил гранты Морозовской детской городской клинической больнице (ДГКБ) и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого на внедрение инновационных методик лечения онкологии у детей. Об этом рассказал Сергей Собянин в телеграм-канале.

Медицинские центры будут применять технологии, которые не включены в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) и высокотехнологичной медицинской помощи, отметил градоначальник.

Выделенные гранты пойдут на оплату услуг по поиску и активации неродственного донора, а также на транспортировку костного мозга. Кроме того, они будут использованы для финансирования специальной иммунотерапии для детей.

"Благодаря аналогичным грантам, предоставленным в прошлые годы, удалось увеличить количество выполненных трансплантаций костного мозга в шесть раз", – добавил мэр.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство завершило доклиническое исследование нового генноинженерного препарата для лечения онкологических заболеваний. Препарат предназначен для лечения сложных, агрессивных, быстрорастущих опухолей, которые не поддаются традиционным методам лечения рака. Клинические исследования нового препарата начнутся в этом году.