Три лауреата Национальной премии интернет-контента сняты в кинопарке "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Три лауреата IV Национальной премии интернет-контента сняли в кинопарке "Москино". Об этом сообщает пресс-служба сети городских кинотеатров "Москино".

Победами на премии отметились сериалы "Последний Богатырь. Наследие", "По зову сердца" и "ГДР". Сцены к ним были сняты в локациях и на площадках кинозавода и парка, уточняется в сообщении.

Киноплатформа "Москино" стала цифровым центром притяжения, который привлекает как создателей фильмов, так и зрителей. Там можно найти и забронировать павильоны ведущих киностудий города. Всего доступно около 700 локаций, включая парки, вокзалы, дворцы, фестивальные площадки и натурные площадки.

Кроме того, кинопроизводители могут выбрать подходящий реквизит из более чем 60 тысяч наименований. На выбор доступны костюмы разных эпох, мебель, бутафория, техника и многое другое. Подать заявку на съемки и согласовать их место можно прямо на платформе.

Между тем площадь кинокластера "Москино" планируют расширить на 138 гектаров. Также там могут появиться более 25 тысяч квадратных метров декораций. Благодаря этому кластер станет крупнейшей в мире площадкой для натурных съемок.