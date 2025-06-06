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Новости

06 июня, 01:45

Город

Проект "Лето в Москве" подготовил широкий спектр развлечений для жителей и гостей столицы

Проект "Лето в Москве" подготовил широкий спектр развлечений для жителей и гостей столицы

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Заглянуть в лесную библиотеку или заняться йогой на крыше Северного речного вокзала – эти и многие другие занятия доступны на площадках проекта "Лето в Москве". На них каждый гость может найти себе развлечение по душе.

Например, на Болотной площади можно прогуляться по висячим садам. Кроме того, для любителей активного отдыха действует проект "Спортивные выходные", в рамках которого можно посетить различные тренировки под руководством преподавателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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