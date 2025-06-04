Новости регионов: около 500 кг наркотиков нашли в подпольной лаборатории под Челябинском

Около 500 килограммов наркотических средств в подпольной лаборатории обнаружили полицейские в Челябинской области. Производство наркотиков было налажено в одном из частных домов. Злоумышленники помещали вещества в тайники, откуда наркотик забирали курьеры из других регионов. Изъятая полицейскими продукция оценивается экспертами более чем в 1,5 миллиарда рублей. Наркоторговцы находятся под стражей. Следователи устанавливают тех, кто также причастен к торговле и производству наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Троих осиротевших медвежат повезут из Якутска в Приморье. В столицу Якутии их доставили из города Мирный, 5 июня медвежата полетят во Владивосток. Именно там находится Центр реабилитации диких животных. Малышей обнаружили в мае на свалке вблизи поселка Чернышевский. Мамы-медвидицы рядом не было. Местный житель спас медвежат от собак и передал их в природный парк, где их обследовали.

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