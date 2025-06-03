Желтый уровень опасности из-за пожаров продлен в Москве

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В Москве желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров продлили до четверга, 5 июня. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

"До 01:00 5 июня – высокая пожароопасность четвертого класса", – говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичное предупреждение действует в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Москве и Подмосковье будет повышаться в течение этой недели. Некоторые дни ожидаются без осадков, а в другие стоит ждать локальные кратковременные дожди. Как отмечают синоптики, к 5 июня температура в Москве ожидается на уровне 25 градусов, а по области – 22–27 градусов.

При этом ожидается, что июнь не будет жарким месяцем, так как температура воздуха только на 1–2 градуса превысит норму. По прогнозам метеорологов, столбик термометра ночью не опустится ниже 10 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов.