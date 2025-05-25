Новости мира: сильный пожар произошел на сельскохозяйственных угодьях в турецком Измире

Сильнейший пожар тушат в турецком Измире. Возгорание началось на сельскохозяйственных угодьях, а потом из-за ветра огонь перекинулся на лес. К ликвидации привлекли авиацию. О пострадавших информации не поступало.

Тем временем бывшего британского премьера Бориса Джонсона уговаривают вернуться в большую политику. Местные таблоиды пишут, что к нему обратились представители партии консерваторов. Там якобы обеспокоены низкими рейтингами и надеются, что колоритный политик поможет исправить ситуацию. О реакции самого Джонсона пока не сообщается.

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