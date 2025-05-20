20 мая, 07:30Наука
Ученые зафиксировали сильные подземные толчки на всей Земле
Сильные подземные колебания одновременно произошли в разных частях Земли, в том числе в Антарктиде. Необычные сейсмические импульсы фиксировались девять дней подряд каждые 92 секунды. Люди их не ощущали, но сейсмографы четко улавливали вибрации.
Ученые пока не пришли к единому мнению, что именно стало причиной этих толчков. Предполагается, что источником могли быть мощные океанские волны, шторма или антропогенные факторы.
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