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27 апреля, 11:30

Происшествия

В Турции зафиксировали серию подземных толчков

В Турции зафиксировали серию подземных толчков

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В одном из самых популярных у российских туристов регионов – Турции – в последние дни фиксируются подземные толчки. Последнее землетрясение произошло на этой неделе недалеко от Стамбула. Местные жители ночуют в палатках, опасаясь новых разрушений. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, один из недавних толчков имел магнитуду 4,5.

Российские туристы массово бронирования туров не отменяют. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, спрос на поездки в Турцию в майские праздники даже вырос. При этом специалисты напоминают, что страна находится в зоне повышенной сейсмической активности, и советуют заранее выбирать отели в более безопасных районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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