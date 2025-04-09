Новости мира: трехдневный траур по погибшим объявлен в Доминикане

В Доминиканской Республике объявили национальный трехдневный траур после происшествия в ночном клубе, где погибли 98 человек. Во время концерта музыканта Руби Переса рухнула крыша, из-за чего сотни гостей оказались под обломками. Поисково-спасательная операция продолжается с 8 апреля. В больницах находятся 150 раненых.

Кроме того, сотни митингующих провели ночь на 9 апреля у здания парламента в Тбилиси. В настоящий момент они не пускают сторонников правящей партии к мемориалу жертвам разгона демонстрации 9 апреля 1989 года. На месте ждут президента, премьера и членов правительства.

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